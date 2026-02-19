Molestato a 11 anni mentre giocava alla Play | trova il coraggio di denunciare e fa condannare il talent scout

F. M., talent scout bolognese di 46 anni, è stato condannato per aver molestato un ragazzino di 11 anni mentre giocava alla PlayStation. L’episodio risale a diversi anni fa, ma la vittima ha deciso di parlare solo recentemente, dopo aver trovato il coraggio di denunciare. La denuncia ha portato alla condanna definitiva dell’uomo, che ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga su come prevenire simili casi in futuro.

Bologna, 19 febbraio 2026 – È arrivata la sentenza per F. M., 46enne talent scout bolognese operante in ambito culturale e cinematografico, accusato di violenza sessuale ai danni di un minore. Il Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, lo ha condannato in rito abbreviato a una pena di 3 anni e 4 mesi. L'accusa, sostenuta dal pm Luca Venturi, aveva formulato una richiesta di condanna a 5 anni di reclusione. Gli abusi a 11 anni e il lungo silenzio. I fatti risalgono a molti anni fa, quando la vittima – che oggi è maggiorenne – aveva soltanto 11 anni. L'uomo era un conoscente dei genitori del ragazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

