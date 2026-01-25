Studente disabile bullizzato a scuola a Nardò | il Miur dovrà risarcirlo per omessa vigilanza

Il tribunale di Lecce ha stabilito che il Ministero dell’Istruzione deve risarcire circa 6mila euro a uno studente disabile di Nardò, vittima di bullismo tra il 2015 e il 2017. La sentenza riguarda l’omessa vigilanza da parte delle autorità scolastiche durante il periodo di angherie e soprusi subiti dallo studente. La decisione evidenzia l’importanza di garantire un ambiente scolastico sicuro e protettivo per tutti gli studenti.

Era stato vittima di soprusi e angherie nel periodo di scuola e adesso lo Stato dovrà risponderne. Il tribunale civile di Lecce ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito a risarcire con circa 6mila euro uno studente che è stato vittima di numerosi episodi di bullismo tra il 2015 e il 2017. L’interessato, all’epoca dei fatti adolescente, ha una disabilità motoria ed era stato insultato e picchiato più volte dai suoi compagni di classe, che lo escludevano anche dalle feste. Il ragazzo era perfino finito in ospedale per le ferite riportate. Esasperato, aveva deciso di cambiare scuola e la famiglia aveva sporto denuncia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

