Bullismo e cyberbullismo | giudice e avvocati a colloquio con gli studenti dell' Isis Corrado

Da casertanews.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all’Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno si è tenuto un incontro tra giudice, avvocati e studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo. L’evento ha attirato molti ragazzi, interessati a capire come riconoscere e contrastare i fenomeni che sempre più spesso coinvolgono i giovani. La giornata si è svolta in modo semplice e diretto, puntando a sensibilizzare i ragazzi sui rischi e le conseguenze di comportamenti violenti online e offline.

Bella giornata all'insegna dell'informazione e della riflessione contro il bullismo e il cyberbullismo all'Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno. L'evento, dal titolo “Bullying stops here”, si è tenuto venerdì 30 gennaio nell'Aula Magna dell'istituto di via Mazzini.A fare gli onori di casa.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Bullismo Cyberbullismo

Catania, la Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto “Vespucci-Capuana-Pirandello” per parlare di bullismo e cyberbullismo

Bullismo e Cyberbullismo in Veneto, il grande divario in classe: gli studenti denunciano il 30% di episodi di bullismo, ma i docenti ne percepiscono soltanto il 7%

Il report 202425 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bullismo Cyberbullismo

Argomenti discussi: Viral, quello che condividi può feririe al Liceo Da Procida la presentazione del cortometraggio.

bullismo e cyberbullismo giudiceBullismo e cyberbullismo: giudice e avvocati a colloquio con gli studenti dell'Isis CorradoBella giornata all'insegna dell'informazione e della riflessione contro il bullismo e il cyberbullismo all'Isis Vincenzo Corrado di Castel Volturno. L'evento, dal titolo Bullying stops here, si è ... casertanews.it

Accordo tra Asl Latina e Garante dell'infanzia contro bullismo e cyberbullismoFirmato un protocollo di azioni per contrastare fenomeni di dipendenza e disagio. Obiettivo: rafforzare la tutela dei diritti dei minorenni e promuovere il loro benessere e la salute sul territorio pr ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.