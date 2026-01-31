Bullismo e cyberbullismo | giudice e avvocati a colloquio con gli studenti dell' Isis Corrado
Questa mattina all’Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno si è tenuto un incontro tra giudice, avvocati e studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo. L’evento ha attirato molti ragazzi, interessati a capire come riconoscere e contrastare i fenomeni che sempre più spesso coinvolgono i giovani. La giornata si è svolta in modo semplice e diretto, puntando a sensibilizzare i ragazzi sui rischi e le conseguenze di comportamenti violenti online e offline.
Bella giornata all'insegna dell'informazione e della riflessione contro il bullismo e il cyberbullismo all'Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno. L'evento, dal titolo “Bullying stops here”, si è tenuto venerdì 30 gennaio nell'Aula Magna dell'istituto di via Mazzini.A fare gli onori di casa.🔗 Leggi su Casertanews.it
