Davide Bonolis rompe il silenzio e dice che suo padre, Paolo Bonolis, non ha intenzione di trovare una compagna. Il figlio del conduttore scherza e aggiunge che il padre parteciperà a Uomini e Donne, anche se lui lo vede come un animale in cattività, circondato dai commenti di chi suggerisce di farlo accoppiare. La famiglia si diverte, ma la questione sentimentale di Bonolis resta un tema aperto.

Dopo avere confermato di avere una fidanzata, Davide Bonolis ha spiegato che suo padre è un ottimo suocero: «Vuole bene alla mia ragazza, la tratta benissimo, quasi come fosse una figlia. Ora ne dobbiamo trovare una per lui. Mi devi aiutare a trovare una compagna per lui. Ma lui non vuole nessuna». Il conduttore non si sottrae al gioco e rilancia: «Ora vado a Uomini e Donne». E ancora: «Sembro un animale in cattività: tutti dicono: “Fatelo accoppiare”». E se Davide insiste sul trovare una compagna al padre, Paolo Bonolis ribalta la prospettiva: «Non bisogna trovare una compagna per diventare vecchi ma per rimanere giovani, è diverso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis: «Bisogna trovare una compagna a papà, ma lui non vuole nessuna»

Approfondimenti su Paolo Bonolis

Paolo Bonolis torna a parlare della sua vita privata in modo scherzoso durante l’intervista a Verissimo.

Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele sono i figli di Paolo Bonolis.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Paolo Bonolis

Argomenti discussi: Paolo Bonolis, parla il figlio Davide: Bisogna trovare una compagna a papà; Verissimo: Paolo Bonolis e il figlio Davide Video; Bonolis presenta Taratata, il figlio Davide: Dobbiamo trovargli una fidanzata; Paolo Bonolis e l'avere una compagna: Sembro un animale in cattività, ma perché mi devo accoppiare per forza?.

Paolo Bonolis, il figlio Davide: Bisogna trovare una compagna a papàPaolo Bonolis si racconta a Verissimo in un’intervista ricca di aneddoti e momenti familiari. Accanto a lui c’è il figlio Davide, nato dalla lunga relazione con Sonia Bruganelli, con cui il condutto ... tgcom24.mediaset.it

Paolo Bonolis in tv col figlio Davide che vorrebbe vederlo con una nuova compagna: ‘Non vuole nessuno’. La replica del conduttoreIl famoso conduttore tv è stato ospite insieme al figlio Davide di Verissimo. Durante l’ intervista andata in onda domenica 8 febbraio, è emerso che il volto tv non è particolarmente interessato a ... gossip.it

Paolo Bonolis è stato ospite di Verissimo insieme a suo figlio Davide, e non sono mancati momenti divertenti e teneri! Davide ha fatto un commento simpatico: “Papà è un suocero fantastico con la mia fidanzata, ma dobbiamo trovargli una compagna… lui p - facebook.com facebook

Paolo Bonolis, il figlio Davide: "Bisogna trovare una compagna a papà" #verissimo x.com