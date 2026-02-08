Biathlon Italia d’argento ad Anterselva | staffetta mista sul podio Francia oro e Germania bronzo ai Mondiali

L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista ai Mondiali di Anterselva. La squadra, formata da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, corre forte e arriva seconda, alle spalle della Francia che vince l’oro. La medaglia di oggi rappresenta un passo importante per l’Italia in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta in una cornice di grande tensione e determinazione, con i nostri atleti che hanno dato il massimo fino all’ultimo tiro.

L’argento è “vivo” per l’Italia del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta mista, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ha conquistato il secondo posto nella competizione disputata ad Anterselva, alle spalle della Francia. Un risultato che porta a sei il numero di medaglie conquistate dall’Italia in questa edizione dei Giochi, un bottino che continua a crescere e ad alimentare l’entusiasmo della nazione. La squadra azzurra ha chiuso la gara con un tempo di 1 ora, 4 minuti e 15 secondi e 5, accusando un distacco di 25 secondi rispetto alla Francia, dominatrice della prova con il crono di 1h04’15”5.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Anterselva Biathlon

Questa mattina a Cortina è arrivata una medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ITALIA show! Il quartetto azzurro 2° dietro la Norvegia nella staffetta a Ruhpolding I HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Anterselva Biathlon

Argomenti discussi: Anterselva s'infiamma: nella staffetta mista medaglia d’argento per l’Italia, Wierer una trascinatrice; Tommaso Giacomel a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon maschile; Biathlon - Staffetta mista - Milano-Cortina 2026 - highlights delle Olimpiadi; Olimpiadi, Goggia e Dalmasso bronzo in sci e snow. Argento per la staffetta di biathlon.

Milano-Cortina 2026, Italia d'argento: gli azzurri al secondo posto nella staffetta mista di biathlonItalia d'argento nella staffetta mista del Biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... affaritaliani.it

Argento 'vivo' per l'Italia del biathlonAGI - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al sec ... msn.com

Italia d'argento nella staffetta mista di biathlon! facebook

Argento per l’Italia nella staffetta mista del biathlon! Sesta medaglia per l’Italia grazie al quartetto della staffetta mista del biathlon! Una grande prestazione degli azzurri Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi. x.com