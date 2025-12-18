Bracconaggio e strage di uccelli migratori | sequestrati fucili e richiami elettronici 19 denunce

Sequestrati fucili e richiami elettronici, con 19 denunce, nel corso di un'operazione contro il bracconaggio e la strage di uccelli migratori. Sono stati trovati richiami non consentiti, utilizzati illegalmente durante le battute di caccia, coinvolgendo specie come allodole, piccioni e merli. Un intervento che mira a tutelare la biodiversità e contrastare pratiche illecite che minacciano la fauna migratoria.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.