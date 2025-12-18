Bracconaggio e strage di uccelli migratori | sequestrati fucili e richiami elettronici 19 denunce
Sequestrati fucili e richiami elettronici, con 19 denunce, nel corso di un'operazione contro il bracconaggio e la strage di uccelli migratori. Sono stati trovati richiami non consentiti, utilizzati illegalmente durante le battute di caccia, coinvolgendo specie come allodole, piccioni e merli. Un intervento che mira a tutelare la biodiversità e contrastare pratiche illecite che minacciano la fauna migratoria.
Richiami non consentiti in ambito venatorio e utilizzati durante la caccia. A finire nella "rete" allodole, piccioni e merli. Diciannove sono state le persone denunciate nell'ambito dell'operazione “Recall”, portata avanti dai militari del gruppo carabinieri forestale con la collaborazione delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
