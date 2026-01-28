Censiti 19mila uccelli migratori nel padule e nell’area di Tanali

La scoperta dei 19mila uccelli migratori nel padule di Bientina e nell’area di Tanali apre una finestra sulla vita di questi animali. Gli esperti hanno censito un numero record di esemplari in una delle zone umide più importanti della Toscana. La presenza di così tanti uccelli dimostra quanto questa zona sia fondamentale per le migrazioni e il riposo di molte specie acquatiche. Gli appassionati e i ricercatori si sono mossi sul campo per contare e monitorare il fenomeno, che si ripete ogni anno, ma questa volta con numeri così elev

BIENTINA L’antico Lago del Bientina è la singola zona umida con il più alto numero di uccelli acquatici in Toscana. Ne sono stati censiti ben 19.000 dai volontari del Centro ornitologico toscano "Paolo Savi" abilitati dall’Ispra (Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale) affiancati da collaboratori. I rilevamenti si susseguono ininterrottamente ogni gennaio dal 1984. Questo risultato record è frutto di "una crescita in corso ormai da diversi anni e che ha avuto come tappe importanti il riallagamento permanente della Bonifica della Gherardesca, nel comune di Capannori, e la creazione di un nuovo chiaro nella riserva naturale Bosco di Tanali, nel comune di Bientina". 🔗 Leggi su Lanazione.it

