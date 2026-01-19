Box office ‘Buen Camino’ da record supera i 70 milioni Gran debutto per ‘La Grazia’
(Adnkronos) – 'Buen camino', la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 70.183.458 di euro realizzato in venticinque giorni di programmazione (8.736.227 presenze in sala), come sottolineato da Cinematografo.it, batte il record detenuto da 'Avatar' (68.600.000 euro) e diventa il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Checco Zalone inarrestabile: Buen Camino supera i 53 milioni di euro al box office
Leggi anche: Buen Camino: il nuovo film con Checco Zalone supera quota 41 milioni di euro ai box office
Buen Camino, travolge Avatar: Checco Zalone conquista il botteghino e fa la storia del cinema italiano - Numeri da capogiro per Buen Camino: il film di Nunziante supera Avatar, vola oltre i 70 milioni e riscrive la storia del cinema italiano con Zalone re assoluto. libero.it
Dopo lo straordinario successo di “Buen Camino”, che con 68.823.069 euro di incasso in soli 24 giorni di programmazione batte il record detenuto da Avatar e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano, Checco Zalone ha voluto con facebook
Con un totale di €68.823.069€, Buen Camino è diventato il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.