Box office ‘Buen Camino’ da record supera i 70 milioni Gran debutto per ‘La Grazia’

19 gen 2026

(Adnkronos) – 'Buen camino', la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 70.183.458 di euro realizzato in venticinque giorni di programmazione (8.736.227 presenze in sala), come sottolineato da Cinematografo.it, batte il record detenuto da 'Avatar' (68.600.000 euro) e diventa il.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

