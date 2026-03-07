Bologna servono ali da gol | Italiano cerca nuovi segnali da Orsolini e Cambiaghi

A Bologna, la squadra ha bisogno di trovare più reti dagli attaccanti di fascia. Finora in campionato, i giocatori di corsia hanno segnato soltanto due gol su azione. L’allenatore sta aspettando segnali più concreti da parte di Orsolini e Cambiaghi, che devono contribuire in attacco. La ricerca di nuove soluzioni offensive resta una priorità per migliorare i risultati.

Soono in tre che ambiscono alla nazionale. Anzi, cinque. Praticamente tutte le ali a disposizione, quelle alle quali Vincenzo Italiano adesso chiede di più in fatto di gol. Riccardo Orsolini dovrebbe far parte della super lista (preconvocazioni) di Ringhio Gattuso, Federico Bernardeschi la sogna (ma forse non subito.) come coronamento del ritorno in Italia e Nicolò Cambiaghi vorrebbe tornarci dopo un "attimo" vissuto l'anno scorso (2025: anche lui pare inserito). E poi? E poi Jonathan Rowe - gol decisivo per il titolo dell'Inghilterra Under 21 nel giugno scorso - non vede l'ora di poter essere inserito fra i grandi; e così Benjamin Dominguez, che ha vissuto per un soffio l'Argentina nel marzo di un anno fa ma che ora sta giocando davvero poco per agguantarla fino in fondo.