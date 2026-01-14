Bologna Orsolini cerca il riscatto a Verona | gol per il rinnovo e per convincere Gattuso

Orsolini del Bologna si prepara a scendere in campo a Verona con l’obiettivo di riscattarsi e migliorare le proprie prestazioni. La partita rappresenta un’occasione importante sia per il rinnovo del contratto sia per convincere Gattuso delle sue potenzialità. Tutti gli sguardi sono rivolti a questa sfida, che può rappresentare un passo decisivo per il suo futuro e per la qualificazione ai playoff mondiali.

Bologna, Orsolini punta a sbloccarsi al Bentegodi: nel mirino il record di Signori e la chiamata azzurra per i playoff Mondiali Tutti gli occhi sono puntati sullo Stadio Bentegodi per una missione personale e collettiva che non ammette più rinvii o scuse. Riccardo Orsolini, leader tecnico del Bologna, ha un appuntamento urgente con il destino. Bologna: se non Orso, quando? Verona, rinnovo, Italia: tutto in ballo - Occhi puntati su Verona, dove domani sera proverà a spezzare un digiuno da gol su azione che in campionato dura ormai da 12 giornate.

