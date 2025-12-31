Bologna un anno record Addio a un 2025 da oscar Italiano e Orsolini le star

Il 2025 a Bologna si chiude con un’annata memorabile, segnata da successi e momenti indimenticabili per il club e i suoi tifosi. Un anno che ha visto protagonista l’italiano e Orsolini, grazie all’impegno quotidiano di tutto lo staff. Questa stagione resterà impressa negli occhi e nel cuore della comunità rossoblù, testimonianza di una crescita costante e di un futuro da coltivare con entusiasmo e dedizione.

Che cosa rimarrà negli occhi e nel cuore dei bolognesi del 2025 rossoblù che oggi si chiude? La consapevolezza di aver vissuto una cavalcata di dodici mesi che definire irripetibili sarebbe ingeneroso nei confronti di Saputo, Fenucci, Sartori, Di Vaio, Italiano e i suoi ragazzi, gente che lavora tutti i giorni per migliorare il cosiddetto prodotto e che non vuole negarsi la possibilità di vivere altrettante gioie future. Eppure tra mezzo secolo si ricorderà il 2025 come l'anno in cui il Bologna giocò sia la Champions League che l' Europa League, in cui vinse una Coppa Italia e sfiorò una Supercoppa Italiana.

Bologna, l'aeroporto Marconi supera per la prima volta le 11 milioni di presenze. Premiati i passeggeri del «record» - I viaggiatori "numero 11 milioni" sono stati Agatino Puglisi e Alessandra Garufi, in arrivo da Catania: per loro buoni s ... corrieredibologna.corriere.it

Record all'aeroporto di Bologna, per la prima volta 11 milioni di passeggeri annui - Record storico all'aeroporto di Bologna: per la prima volta sono stati registrati 11 milioni di passeggeri annui con un incremento del 3,3% rispetto al 2024. ansa.it

Bologna, 2025 Dodici immagini che ricorderemo di questo anno scandito da esultanze, manifestazioni, tanto sport e partecipazione. #bologna - facebook.com facebook

Grazie per esserci stati vicini tutto l’anno, ci vediamo nel 2026 #BolognaSassuolo #WeAreOne x.com

