Bollette 2025 | a Salerno spesa media di 1.777 euro tra luce e gas

Nel 2025, le famiglie della provincia di Salerno hanno speso in media circa 1.777 euro tra luce e gas, evidenziando una spesa energetica complessiva piuttosto elevata. La cifra rappresenta il totale dei costi sostenuti dalle famiglie locali per i servizi di energia domestica durante l’anno. I dati sono stati raccolti da fonti ufficiali e riguardano l’intero territorio provinciale.

Le tensioni internazionali e le possibili oscillazioni del prezzo delle materie prime potrebbero provocare nuovi aumenti, soprattutto per chi ha tariffe indicizzate Nel 2025 le famiglie della provincia di Salerno hanno sostenuto una spesa energetica complessiva piuttosto significativa. Secondo un'analisi realizzata da Facile.it, basata sui consumi dichiarati da oltre 64 mila utenze in Campania, il costo medio tra elettricità e gas nel 2025 per le famiglie salernitane è stato di circa 1.777 euro. Per quanto riguarda l'energia elettrica, la provincia di Salerno si colloca al terzo posto in Campania per spesa media. Nel 2025 le famiglie hanno pagato in media 720 euro all'anno, con un consumo medio di 2.

