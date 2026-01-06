Miretti a DAZN | Con Spalletti mi sono trovato subito bene contento del ruolo che mi sta dando Oggi mi ha fatto una richiesta
Miretti ha espresso soddisfazione per il suo inserimento sotto la guida di Spalletti, sottolineando di aver trovato subito un buon feeling con l'allenatore e di essere contento del ruolo assegnatogli. Recentemente, il giovane calciatore ha rivelato anche di aver ricevuto una richiesta specifica da parte di Spalletti, evidenziando un rapporto di fiducia e attenzione tra i due.
Miretti a DAZN: «Con Spalletti mi sono trovato subito bene, contento del ruolo che mi sta dando». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve. Fabio Miretti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Sassuolo e Juventus. Le sue dichiarazioni. SPALLETTI – « Prima ho avuto due infortuni che mi ganno rallentato, da quando è arrivato il mister mi sono trovato bene. Non mi ha detto nulla in particolare ma sono contento del ruolo che mi sta dando » OGGI – « Mi ha chiesto di giocare tra le linee ed è una cosa che ho sempre fatto quindi mi trovo bene. Ma io sono a disposizione del mister, dove mi mette mi trovo bene » GOL STASERA DOPO PISA – « Speriamo che stasera me lo faccio Yildiz l’assist! » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
