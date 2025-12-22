Negli ultimi mesi l’uso dell’ intelligenza artificiale generativa nei videogiochi è diventato un tema centrale e spesso controverso. In questo contesto, anche Blue Prince, puzzle game roguelike pubblicato nella primavera del 2025, è finito sotto osservazione, con alcuni sospetti sull’impiego dell’IA che hanno iniziato a circolare online, alimentati da un articolo poi ritrattato. Ma a chiarire definitivamente la situazione sono stato direttamente il publisher e gli autori, fornendo una risposta netta e senza ambiguità. Dopo le critiche che hanno colpito nei giorni scorsi Laran Studios per il nuovo Divinity, Raw Fury, editore del gioco, ha pubblicato una dichiarazione ufficiale sui social per smentire qualsiasi utilizzo di intelligenza artificiale generativa nella realizzazione di Blue Prince. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Blue Prince ha usato l’IA generativa? Rispondono publisher ed autori

