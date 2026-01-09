Song Sung Blue la recensione | Neil Diamonds Are Forever

Da cinemaserietv.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film: Song Sung Blue, 2025. Diretto da: Craig Brewer. Cast: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir. Genere: Biografico, musicale. Durata: 2 ore e 12 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema. Trama: Alla fine degli anni Ottanta, a Milwaukee, Mike Sardina, cantante imitatore in crisi, incontra Claire e decide di dedicarsi a un progetto più autentico. Insieme fondano Thunder & Lightning, una tribute band di Neil Diamond che, tra difficoltà familiari e ambizioni artistiche, riesce a conquistare il pubblico. Ma il loro percorso mette alla prova il legame umano e musicale che li unisce. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

song sung blue la recensione neil diamonds are forever

© Cinemaserietv.it - Song Sung Blue, la recensione: Neil Diamonds Are Forever

Leggi anche: Hugh Jackman e Kate Hudson: il nuovo trailer di Song Sung Blue, il film sulla band tributo a Neil Diamond

Leggi anche: Song Sung Blue: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Song Sung Blue, recensione: un'ode ai sogni di chi non si arrende per un biopic musicale vivace e caotico; Song Sung Blue. Una melodia d'amore. La recensione; Song Sung Blue - Una melodia d'amore; Song Sung Blue, recensione: tanta musica da papà, ancor più core.

song sung blue recensioneSong Sung Blue - Una melodia d'amore: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson - Song Sung Blue Una melodia d'amore recensione del film di Craig Brewer con Hugh Jackman e Kate Hudson su vera tribute band di Neil Diamond critica trama ... comingsoon.it

Song Sung Blue: la recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson - La nostra recensione di Song Sung Blue Song Sung Blue è il nuovo film scritto e diretto da Craig Brewer al cinema dall’8 gennaio con U ... filmpost.it

song sung blue recensioneSong Sung Blue. Una melodia d’amore, di Craig Brewer - Non gli manca nulla anche grazie alla bravura di Hugh Jackman e Kate Hudson ma nn riesce quasi mai a decollare e resta nella sua sicura medietà ... sentieriselvaggi.it

Song Sung Blue Review—A Strange Celebration of a Neil Diamond Tribute Brand

Video Song Sung Blue Review—A Strange Celebration of a Neil Diamond Tribute Brand

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.