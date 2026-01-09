Song Sung Blue la recensione | Neil Diamonds Are Forever

Il film: Song Sung Blue, 2025. Diretto da: Craig Brewer. Cast: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir. Genere: Biografico, musicale. Durata: 2 ore e 12 minuti. Dove l'abbiamo visto: al cinema. Trama: Alla fine degli anni Ottanta, a Milwaukee, Mike Sardina, cantante imitatore in crisi, incontra Claire e decide di dedicarsi a un progetto più autentico. Insieme fondano Thunder & Lightning, una tribute band di Neil Diamond che, tra difficoltà familiari e ambizioni artistiche, riesce a conquistare il pubblico. Ma il loro percorso mette alla prova il legame umano e musicale che li unisce.

