Blitz al Maradona durante Napoli-Torino | un arresto e tre denunce

Durante la partita tra Napoli e Torino, un blitz è stato condotto al Maradona, portando all’arresto di una persona e alla denuncia di altre tre. Le forze dell’ordine hanno agito durante l’evento sportivo, intervenendo sul luogo per fermare attività illegali. L’azione si è svolta nel contesto di un controllo mirato a contrastare i traffici illeciti che avvengono anche nelle occasioni di grande afflusso di pubblico.

Il crimine non si ferma neanche durante le partite del Napoli. Anzi, spesso, la partita viene utilizzata per incrementare i traffici illeciti. Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno effettuato un servizio di controllo nella zona dello Stadio Maradona durante la sfida con il Torino che si è tenuta ieri sera, 6 marzo. Alla fine dei 90 minuti, il bilancio è stato di un arresto, tre denunce a piede libero e quattro persone segnalate per uso di droga. A finire in manette è stato un 58enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere quattro dosi di cocaina tra le automobili in sosta. Dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Caos al Maradona durante Napoli-Chelsea: critiche e denunce pesantissime!Napoli-Chelsea ha scatenato una serie di polemiche sulla gestione della sicurezza allo Stadio Maradona. Retroscena Conte: è successo tutto durante Napoli-Verona al MaradonaAntonio Conte è stato protagonista di un momento concitato a bordocampo durante Napoli-Verona, dopo il gol segnato da Giovanni Di Lorenzo. Una raccolta di contenuti su Blitz al Maradona durante Napoli Torino.... Discussioni sull' argomento Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos’è successo con il Torino; Napoli-Torino, allarme Lobotka: Conte corre ai ripari e cambia tutto. Blitz al Maradona durante Napoli-Torino: un arresto e tre denunceIl crimine non si ferma neanche durante le partite del Napoli. Anzi, spesso, la partita viene utilizzata per incrementare i traffici illeciti. Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di ... napolitoday.it Serie A, Napoli-Torino 2-1. Reazione tardiva al Maradona: gol e highlightsIl Torino esce dal Maradona con una sconfitta di misura ma anche con qualche rimpianto. Nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A, il Napoli si impone 2-1 davanti al proprio pubblico grazie alle ret ... torinotoday.it NAPOLI-TORINO 2-1: CONTE VINCE PER LA CHAMPIONS LEAGUE DEL FUTURO (dal mio canale YouTube ) #napoli #torino #SerieA - facebook.com facebook Napoli-Torino, le pagelle: Alisson segna e diverte, 7,5. Paleari, partita da 7 x.com