Caos al Maradona durante Napoli-Chelsea | critiche e denunce pesantissime!

Una partita tra Napoli e Chelsea si trasforma in un caos allo Stadio Maradona. Durante il match, si sono verificati incidenti che hanno portato a continue critiche sulla gestione della sicurezza. Le autorità sono sotto pressione, mentre tifosi e residenti chiedono spiegazioni e interventi immediati. La protesta esplode dopo i disordini e le denunce si moltiplicano.

Napoli-Chelsea ha scatenato una serie di polemiche sulla gestione della sicurezza allo Stadio Maradona. I tifosi del Chelsea, presenti nell'anello inferiore, hanno sollevato critiche aspre via social riguardanti i rischi derivanti dalla presenza di crepe e danni strutturali nel settore ospiti. Un tifoso inglese ha addirittura chiesto di non far saltare i tifosi, preoccupato per la propria sicurezza durante il match. La denuncia dei tifosi del Chelsea. Dopo Napoli-Chelsea, un tweet su 'X' di un tifoso dei Blues ha sollevato l'attenzione sulla sicurezza del settore ospiti. Il tifoso ha scritto: "La maggior parte dei tifosi del Chelsea sono sopra di noi: vi prego, non fateli saltare".

