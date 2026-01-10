Blazer in velluto donna in 12 modelli per l' inverno 2026

Scopri la collezione di blazer in velluto donna per l'inverno 2026, disponibile in 12 modelli diversi. Ideali sia per le festività che per il quotidiano, questi capi uniscono eleganza e comfort grazie al loro finish vellutato. Perfetti per completare un look raffinato e versatile, offrono un'opzione elegante e senza tempo per ogni occasione della stagione.

In vista delle Feste, ma anche per il resto della stagione: la giacca dal finish vellutato è un concentrato di stile da sfoggiare nelle occasioni più eleganti.

