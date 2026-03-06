Separare la mamma dai bambini e dividere i figli l' ordinanza del Tribunale sulla famiglia del bosco Decisione che terrorizza

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che prevede l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui risiedevano i suoi figli. La decisione comporta la separazione tra la donna e i bambini, suscitando preoccupazione sulla sorte dei minori. L'ordinanza è stata notificata alla famiglia che vive nel bosco.

Famiglia nel bosco, arriva l'ordinanza. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella struttura dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. «C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre». La decisione Una decisione «che ci terrorizza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

