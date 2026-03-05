BigMama torna in Italia dopo il blocco a Dubai | Siamo a casa

BigMama è tornata in Italia dopo un periodo di assenza dovuto a un blocco a Dubai. La cantante ha annunciato il suo ritorno sui social, dichiarando: “Siamo a casa”. Dopo giorni di incertezza e preoccupazioni, ora può riabbracciare il pubblico italiano, mentre i suoi fan hanno seguito con attenzione le sue comunicazioni.

Dopo giorni di paura e appelli ai fan e a tutte le persone che, in un modo o nell’altro, potessero ascoltare la sua voce, BigMama è finalmente tornata in Italia. La cantante, rimasta bloccata a Dubai a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, ha annunciato di essere riuscita a rientrare nel nostro Paese insieme ad altri connazionali, condividendo sui social una foto scattata poco dopo il ritorno. BigMama, il messaggio dopo il rientro in Italia. “Siamo a casa”. È con queste parole che BigMama ha annunciato ai suoi follower il ritorno in Italia. La cantante ha condiviso sui suoi canali social una foto scattata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, dove appare stanca ma sorridente insieme ad altri connazionali appena rientrati: l’espressione di chi, dopo giorni complicati, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Dilei.it

