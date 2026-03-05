BigMama rientrata in Italia era bloccata da giorni a Dubai

BigMama è tornata in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai per alcuni giorni. La cantante ha raggiunto Bergamo a bordo di uno dei sette voli provenienti dagli Emirati Arabi Uniti che sono atterrati oggi nel paese. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla situazione.

(Adnkronos) – BigMama è rientrata da Dubai. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante. BigMama era rimasta bloccata a Dubai, dove aveva fatto scalo di rientro dalle Maldive, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Big Mama rientrata in Italia, era bloccata a Dubai a causa della guerra in IranCon uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante Big Mama (Marianna Mammone).

BigMama è rientrata in Italia. “Oltre 1.700 italiani a bordo dei voli atterrati da Dubai e Abu Dhabi”Roma, 5 marzo 2026 – BigMama è rientrata in Italia, con l’atterraggio a Bergamo è finito l’incubo vissuto dalla cantante e migliaia di altri italiani...

BigMama ancora bloccata a Dubai, la paura è tanta: il nuovo sfogo dopo le lacrime disperate

Contenuti e approfondimenti su BigMama rientrata.

Temi più discussi: Dubai, BigMama aggiorna sulle condizioni: l’attesa degli italiani bloccati dopo il dirottamento; BigMama ancora bloccata a Dubai: il nuovo appello social; Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L'ho saputo dal video di BigMama; BigMama bloccata a Dubai dopo l'attacco in Iran.

BigMama rientrata in Italia, era bloccata da giorni a DubaiBigMama è rientrata da Dubai. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante. BigMama era rim ... adnkronos.com

BigMama è rientrata in Italia. Oltre 1.700 italiani a bordo dei voli atterrati da Dubai e Abu DhabiLa rapper era rimasta bloccata negli Emirati dopo lo scoppio della guerra in Iran. L’appello sui social e poi il rientro a Orio al Serio (Bergamo) con uno dei 7 voli arrivati oggi ... quotidiano.net

“SENTIAMO I MISSILI SULLA TESTA”: L’APPELLO DI BIGMAMA BLOCCATA A DUBAI CON ALTRI ITALIANI «Noi siamo ancora qui». Poche parole, ma cariche di paura e tensione, quelle condivise sui social dalla rapper BigMama, rimasta bloccata a Dubai in - facebook.com facebook

Sono rientrata il 15/2 da Dubai x.com