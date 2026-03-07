bigmama si sfoga dopo il ritorno in italia da dubai vergogna a chi ci ha augurato di morire fate schifo

Dopo essere tornata da Dubai, BigMama ha deciso di parlare pubblicamente per rispondere alle critiche ricevute sui social. L’artista ha commentato duramente chi le ha augurato di morire, definendo “schifo” chi ha diffuso tali messaggi. Nel suo messaggio, ha anche spiegato i motivi del suo ritorno in Italia, senza lasciarsi influenzare dalle polemiche che si erano sollevate online.

BigMama è riuscita a ritornare in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai in corrispondenza delle tensioni in Iran scoppiate dopo l'attacco da parte di Stati Uniti e Israele. L'artista ha documentato il suo rientro in un lungo sfogo sui social, cogliendo l'occasione per rispondere alle polemiche e attaccare chi in questi giorni le ha lanciato pesanti accuse: "Fate schifo e sempre ne farete". Il chiarimento di BigMama al rientro da Dubai La posizione contro la guerra L'amore per l'Italia Il racconto sul viaggio di ritorno L'attacco dopo le polemiche Il chiarimento di BigMama al rientro da Dubai "Siamo a casa", così esordisce BigMama in una nota pubblicata sui social dopo il suo rientro in Italia da Dubai.

