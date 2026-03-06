BigMama è tornata in Italia da Dubai dopo essere stata bloccata durante i giorni della guerra in Iran. La rapper ha commentato con durezza le persone che le avevano augurato di morire. La sua partenza dall'aeroporto di Dubai e il suo arrivo in Italia sono stati seguiti dai social, dove ha condiviso il suo stato d’animo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui momenti di tensione vissuti in quella fase.

Dopo essere rimasta bloccata a Dubai nei giorni in cui scoppiava la guerra in Iran, BigMama è riuscita a rientrare in Italia. La cantante, che aveva lanciato un disperato appello sui social, ha replicato alle critiche e soprattutto agli insulti ricevuti. In una serie di post Instagram, l’interprete ha scritto: “Ci tengo a chiarire, prima di leggere ulteriori fake news sul mio conto. Io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai, con la stessa compagnia aerea del viaggio originale. Dopo giorni di chiamate e di attesa in aeroporto siamo riuscite, con altri italiani incontrati in hotel, a cambiare il nostro biglietto del 28 febbraio con un volo partito ieri mattina 5 marzo. 🔗 Leggi su Tpi.it

BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: «Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia»E ancora: «Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo.

Big Mama torna in Italia dopo il blocco a Dubai e si sfoga: "Vergogna a chi ci ha augurato di morire"

