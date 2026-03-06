Big Mama torna in Italia dopo il blocco a Dubai e si sfoga | Vergogna a chi ci ha augurato di morire

Big Mama torna in Italia dopo essere rimasta bloccata a Dubai a causa dei bombardamenti iraniani e del conflitto tra USA, Israele e Iran. La cantante si sfoga commentando la situazione e criticando chi le aveva augurato il peggio. Con lei sono tornati altri 1770 italiani che avevano vissuto lo stesso incubo e ora possono rivedere il proprio paese.

Per BigMama, così come per altri 1770 italiani, è finito l’incubo: finalmente sono riusciti a tornare in Italia da Dubai dove erano rimasti bloccati per via dei bombardamenti iraniani che si abbattono sugli stati della penisola arabica e per via della guerra scoppiata tra Usa, Israele e Iran. “Finalmente a casa” scrive la cantante sui social pubblicando una foto all’aeroporto di Orio al Serio dove è atterrata. BigMama è sbarcata con uno dei 7 voli arrivati in Italia dagli Emirati Arabi Uniti. Ma la cantante che nei giorni scorsi aveva raccontato in lacrime la situazione di stallo a Dubai si è anche sfogata e ha voluto precisare alcune cose. “Io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai, con la stessa compagnia aerea del viaggio originale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

