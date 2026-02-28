BigMama bloccata a Dubai | Sento i missili sulla testa ho paura

BigMama si trova attualmente a Dubai, dove ha condiviso sui social di sentirsi sotto pressione a causa dei missili che sorvolano la zona, esprimendo paura e preoccupazione. La cantante, visibilmente emozionata, ha chiesto aiuto pubblicamente, riferendo di essere bloccata e di non poter lasciare il luogo. La sua situazione ha suscitato attenzione tra i follower, che hanno seguito con preoccupazione le sue parole.

BigMama ha lanciato, in lacrime, una richiesta di aiuto sui social. La cantante (due anni fa in gara a Sanremo) si trova al momento bloccata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a causa della chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all'attacco di Isarele e Usa all'Iran: "Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili. Stamattina sono partita dall'aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

