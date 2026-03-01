D'Ambrosio bloccato a Dubai sotto i missili | Siamo terrorizzati Abbiamo passato la notte in un sottoscala

L'ex calciatore Danilo D'Ambrosio si trova ancora a Dubai, dove è rimasto bloccato a causa dell'escalation tra USA, Israele e Iran. Durante la notte, D'Ambrosio e la sua famiglia hanno trascorso il tempo in un sottoscala, mentre si sentivano allarmi e si sono visti detriti volare nelle vicinanze. La situazione di tensione ha portato alla loro permanenza forzata nella città.

Bloccati a Dubai 200 studenti italiani, Farnesina: “Sono al sicuro in hotel”. Le famiglie: “Siamo preoccupati”Un gruppo di circa 200 studenti e studentesse è bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo: la Farnesina afferma che sono al sicuro,...

Scaramucce tra l’inviato di Storie Italiane e quella del Tg1: “La correttezza!”, “Siamo in diretta”Tensione fuori dal carcere di Civitavecchia dove è detenuto Claudio Carlomagno: Vito Francesco Paglia di Storie Italiane si scontra con la collega...

