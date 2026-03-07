Il presidente bielorusso ha deciso di rilasciare alcuni prigionieri detenuti nelle carceri del paese. Questa mossa arriva mentre si cerca di ottenere concessioni dagli Stati Uniti. Alexander Lukashenko, alleato di Vladimir Putin, ha portato avanti queste liberazioni senza specificare le motivazioni ufficiali. Le decisioni riguardano persone detenute nel territorio bielorusso.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, stretto alleato di Vladimir Putin, sta continuando a liberare prigionieri detenuti nelle carceri del paese. Tuttavia il clima di repressione non si sta arrestando, è solo in una fase di mutamento. Il seguente rilascio dei detenuti, infatti, è motivato da pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in cambio di concessioni. Una situazione analoga verificatasi già l’anno precedente. Attualmente il presidente Lukashenko ha liberato altre 18 persone, tra cui 15 condannate per estremismo. Questa specifica accusa è stata utilizzata con una notevole frequenza, al fine di reprimere qualsivoglia forma di dissenso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Bielorussia, rilascio dei prigionieri. L'obiettivo è ottenere concessioni dagli Stati Uniti

