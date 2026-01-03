Maduro catturato dagli Stati Uniti | cosa può succedere adesso

Nicolas Maduro è stato recentemente arrestato dagli Stati Uniti durante un’operazione in Venezuela. Le accuse a suo carico includono narcoterrorismo, traffico di cocaina e possesso di armi da fuoco. La sua cattura apre diversi scenari politici e giudiziari, sia per il Venezuela che per la comunità internazionale. Di seguito, analizziamo le possibili conseguenze e le implicazioni di questo evento.

Nicolas Maduro è stato catturato dagli Stati Uniti nel corso di un’operazione militare in Venezuela e – come ha spiegato la procuratrice generale Usa Pam Bondi – verrà processato a New York assieme alla moglie, in quanto accusato di «associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo, associazione a delinquere finalizzata all’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi e associazione a delinquere finalizzata al possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi contro gli Stati Uniti». Maduro sarà processato negli Usa, come il dittatore panamense Noriega. 🔗 Leggi su Lettera43.it

