Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City, potrebbe diventare un giocatore libero a giugno. Questa possibilità ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui l’Inter, che valuta le potenzialità del centrocampista portoghese. In questo articolo, analizzeremo le voci e le reali prospettive sul futuro di Silva, senza tralasciare gli aspetti legati alle trattative e alle strategie di mercato.

Inter News 24 Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero a giugno: anche l’Inter culla da lontano la suggestione legata allo spagnolo. Il mercato vive di sogni e di opportunità, e quella che si sta profilando all’orizzonte ha il nome di uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale: Bernardo Silva. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il portoghese è destinato a lasciare il Manchester City a parametro zero. Sebbene per gennaio la porta sia chiusa, il futuro dell’ala di Guardiola è un libro tutto da scrivere, con le big italiane spettatrici interessatissime. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bernardo Silva a zero: la suggestione che affascina anche l’Inter. Cosa c’è di vero sul futuro dello spagnolo

Di Canio, durante Sky Calcio Club, ha sganciato questa bomba sul possibile approdo in Serie A del top player. Cosa potrebbe succedere - Di Canio, durante Sky Calcio Club, ha sganciato questa bomba sul possibile approdo in Serie A del top player. calcionews24.com