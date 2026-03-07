Bergamo prende a sprangate una 26enne e poi la violenta per ore | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Bergamo dopo aver preso a sprangate una donna di 26 anni e averla violentata per diverse ore. L’episodio si è verificato nel centro città e le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare. L’uomo è attualmente in custodia in attesa di ulteriori accertamenti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, a seguito dell’arresto in flagranza operato dai Carabinieri di Osio Sotto, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne, cittadino marocchino, ritenuto responsabile di violenza sessuale e di detenzione di un consistente quantitativo di stupefacenti. La vicenda ha inizio nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026. La vittima, una giovane donna di 26 anni, è stata condotta presso l’abitazione dell’indagato da un conoscente. Qui la situazione è degenerata in violenza: l’indagato avrebbe colpito la donna con una spranga di ferro al fianco, riducendola in uno stato di incoscienza, per poi trascinarla in bagno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

