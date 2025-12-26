Un violento incendio distrusse tutto poi i lavori | riapre il centro di raccolta dei rifiuti

Dopo l’incendio, riapre il centro di raccolta rifiuti di Bondeno. Conclusi i lavori di ricostruzione successivi al rogo avvenuto nel luglio scorso, a partire da lunedì 29 dicembre il centro di raccolta di Bondeno riprenderà la normale operatività. Da questa data, la sede osserverà dunque i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

un violento incendio distrusse tutto poi i lavori riapre il centro di raccolta dei rifiuti

© Ferraratoday.it - Un violento incendio distrusse tutto, poi i lavori: riapre il centro di raccolta dei rifiuti

