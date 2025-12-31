Capodanno ed Epifania come cambia la raccolta dei rifiuti a Bergamo

Durante il periodo di Capodanno ed Epifania, a Bergamo, la raccolta dei rifiuti subirà modifiche temporanee. Aprica comunica ai cittadini le variazioni nel servizio di raccolta, al fine di garantire un corretto smaltimento durante le festività. È importante consultare il calendario aggiornato per conoscere le date e le modalità di raccolta, assicurando così il rispetto delle norme e la pulizia della città.

In occasione delle festività natalizie e del Capodanno, Aprica informa i cittadini che il servizio di raccolta rifiuti in città subirà alcune variazioni. Nelle giornate del 1° e 6 gennaio il Centro di Raccolta resterà chiuso, il servizio Ecovan sarà sospeso. Negli stessi giorni, dove previsto, la raccolta dell’organico non sarà effettuata. Lo sportello di via Suardi resterà chiuso nelle giornate del 1, 2 e 6 gennaio. Lo sportello di Via Moroni resterà chiuso il 1° e 6 gennaio. Di seguito tutte le altre modifiche e specifiche relative alla raccolta: – Il 1° gennaio, giorno di Capodanno nel quartiere Borgo Palazzo Zona A la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà posticipata a venerdì 2 gennaio con inizio raccolta alle ore 6; – nei quartieri Campagnola e Boccaleone e Malpensata la raccolta dell’indifferenziato, e nel quartiere Celadina quella di vetro, metalli e imballaggi in plastica, saranno posticipate a sabato 3 gennaio con inizio raccolta alle ore 6; – nel quartiere Clementina, invece, la raccolta di carta e cartone sarà anticipata alle ore 6 del 1° gennaio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

