Berbenno in festa per Ar14nna Fontana | Arrivare alla prossima Olimpiade è possibile

A Berbenno di Valtellina si è svolta una grande festa in onore di Arianna Fontana, campionessa dello short track. La cittadina ha celebrato la sportiva, che ha conquistato il maggior numero di medaglie italiane ai Giochi olimpici invernali. L’evento ha coinvolto la comunità locale, che ha manifestato il proprio orgoglio per i successi dell’atleta. La festa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati.

Grande abbraccio del paese alla campionessa dello short track dopo il record di medaglie olimpiche: "Ora voglio godermi questo momento e tenere tutte le porte aperte" A Berbenno di Valtellina festa grande per Arianna Fontana. Il paese natale ha celebrato la campionessa dello short track, diventata l'atleta italiana con il maggior numero di medaglie ai Giochi olimpici invernali. Un momento di orgoglio per tutta la comunità valtellinese, che si è stretta attorno alla sua atleta simbolo con un'accoglienza calorosa. L'evento, organizzato con grande cura dal Fan Club di Arianna Fontana, presieduto da Luca Fumasoni, sabato pomeriggio ha richiamato tantissime persone.