Arianna Fontana torna a far parlare di sé, questa volta tra gli applausi della sua terra, la Valtellina. A Berbenno, i tifosi si sono radunati in festa, mentre le campane suonavano a festa per celebrare le imprese della campionessa di short track. La sua vittoria o comunque la sua presenza sulla pista ha acceso l’entusiasmo degli studenti e di tutta la comunità locale.

Sondrio, 10 febbraio 2026 – Leggenda assoluta, Arianna Fontana da Sondrio. Alla vigilia della staffetta mista 2000 metri di short track l’Italia non era di certa la favorita per l’oro. E invece sul rink della Milano Ice Skating Arena, complici le eliminazioni precoci di Olanda e Corea del Sud, gli azzurri hanno messo in piedi una prestazione stratosferica. Questa non è solo la vittoria di Arianna, ma anche dell’altra lombarda Elisa Confortola e pure di Thomas Nadalini e Pietro Sighel che ha varcato il traguardo con una giravolta trionfale. La gioia della Valtellina. "È sempre più consapevole delle sue grandi capacità che premiano i suoi enormi sacrifici per essere sempre la migliore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana orgoglio valtellinese: il tifo degli studenti e le campane a festa a Berbenno

La comunità di Berbenno si stringe intorno ad Arianna Fontana, portando avanti il percorso della fiaccola olimpica.

Arianna Fontana torna a ricoprire il ruolo di portabandiera dell'Italia, un riconoscimento che ha accolto con grande gratitudine e orgoglio.

