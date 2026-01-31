L' abbraccio di Berbenno ad Arianna Fontana e alla fiaccola olimpica

La comunità di Berbenno si stringe intorno ad Arianna Fontana, portando avanti il percorso della fiaccola olimpica. Dopo il grande afflusso a Sondrio, questa mattina la staffetta riparte da Ronco di Berbenno, con l’atleta più medagliata d’Italia che dà il via alla tappa. La gente si ferma ad applaudire, tra emozione e orgoglio per il simbolo dello sport che attraversa il paese.

Applausi ed emozione per l’italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi, oggi tedofora a pochi metri da casa. Alla cerimonia di apertura sarà ancora portabandiera. Foto e Video L’orgoglio di una comunità intera e il simbolo più potente dello sport olimpico: la fiaccola. Dopo il bagno di folla a Sondrio di ieri, domenica mattina la nuova tappa del viaggio olimpico è partita da Ronco di Berbenno di Valtellina, aperta da Arianna Fontana, la più medagliata atleta italiana nella storia dei Giochi. Il via a pochi metri dalla casa in cui la campionessa di short track è nata e cresciuta, accolta dall’abbraccio caloroso dei suoi concittadini e delle istituzioni locali.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

