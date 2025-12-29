La guardia di finanza di Teramo dona alla Asl 1.500 litri di gasolio sequestrato FOTO

La Guardia di Finanza di Teramo ha donato alla ASL 1.500 litri di gasolio sequestrato, evidenziando un esempio di collaborazione tra le istituzioni. Questa iniziativa testimonia l'impegno condiviso nel favorire un utilizzo responsabile delle risorse e nel promuovere la cooperazione tra forze dell’ordine e servizi sanitari. La donazione rappresenta un gesto concreto di attenzione alle esigenze della comunità e alla gestione sostenibile delle risorse pubbliche.

La guardia di finanza di Teramo ha donato alla Asl di Teramo il gasolio sequestrato.Si tratta di un esempio emblematico di virtuosa collaborazione fra istituzioni. È quanto accaduto recentemente con una fornitura a titolo gratuito di circa 1.500 litri di gasolio alla Asl di Teramo.

