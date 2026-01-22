Beni confiscati alla mafia in viale Castagnola nasce il nuovo spazio sociale Librino Up!

Sabato 24 gennaio alle 10, in viale Castagnola 34 a Librino, sarà inaugurato LibrinoUp!, un nuovo spazio sociale destinato a minori e giovani. Situato in un bene confiscato alla mafia e ristrutturato con fondi del PNRR, l’area offre opportunità di aggregazione e sviluppo comunitario. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a promuovere legalità e inclusione nel quartiere.

Sabato 24 gennaio alle ore 10, nei locali di viale Castagnola 34 a Librino, sarà aperto il nuovo spazio aggregativo per minori e giovani LibrinoUp!, realizzato dall'Amministrazione comunale all'interno di un bene confiscato alla mafia e ristrutturato con i fondi del Pnrr.

