Nella conferenza zonale dedicata al benessere scolastico si è discusso di come l’intelligenza emotiva possa influenzare la vita digitale degli studenti. Sono stati affrontati temi legati alle sfide quotidiane dei giovani nel mondo online e alle strategie per promuovere un ambiente scolastico più equilibrato. L’evento ha coinvolto insegnanti, studenti e genitori, offrendo un momento di confronto diretto e pratico.

“Benessere a scuola oggi: intelligenza emotiva e vita digitale. Un dialogo possibile”, è questo il titolo scelto per l’iniziativa, organizzata dalla Conferenza zonale per l’istruzione della Piana di Lucca, in collaborazione con il Coordinamento scolare zonale, che si svolgerà nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 marzo nella chiesa di San Francesco a Lucca. Le due mattinate di approfondimento, a cura della professoressa Daniela Lucangeli (presidente di Mind4Children, spin-off dell’Università di Padova) e del professor Giuseppe Lavenia (presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te.- Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo), saranno aperte,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benessere a scuola. Dalla conferenza zonale focus sulla vita digitale

