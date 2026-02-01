Conferenza zonale dei Sindaci del Valdarno aretino focus su progetti sociali e comunitari

I sindaci del Valdarno si sono riuniti nella Sala della Musica di San Giovanni Valdarno per discutere di progetti sociali e comunitari. Durante la seduta, sono state ascoltate due audizioni importanti che riguardano iniziative rivolte alle persone e alle famiglie del territorio. La riunione si è concentrata su come migliorare i servizi e rafforzare il senso di comunità nella zona.

Arezzo, 01 febbraio 2026 – Si è svolta nei giorni scorsi, nella Sala della Musica di San Giovanni Valdarno, la seduta della Conferenza zonale dei Sindaci del Valdarno aretino, che ha ospitato due audizioni di particolare rilievo, entrambe dedicate a iniziative di carattere sociale e comunitario. Alla riunione hanno preso parte la presidente della Conferenza, Valentina Vadi, insieme ai rappresentanti dei Comuni del territorio: Andrea Rossi per Loro Ciuffenna, Thomas Stagi vicesindaco di Cavriglia, Silvia Cioni per Bucine, Orietta Gagliardi per Castelfranco Piandiscó, Alessandra Chighine per Laterina Pergine Valdarno, Lorenzo Allegrucci per Montevarchi, Giulia Bigiarini per Terranuova Bracciolini e Alberto Marziali per San Giovanni Valdarno.

