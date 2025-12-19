Un controllo di routine a Cumiana si trasforma in un colpo di scena: un trafficante di droga viene arrestato con 18mila euro in contanti e aggredisce i carabinieri. La sera di mercoledì 17 dicembre 2025, durante un normale servizio di pattuglia, i militari fermano un’auto di Pinerolo, scoprendo un’operazione criminale in atto. Un episodio che evidenzia ancora una volta la lotta alle attività illecite sul territorio.

La sera di mercoledì 17 dicembre 2025 nel corso di un controllo stradale di routine sul territorio cittadino, dove una pattuglia della stazione dei carabinieri di Cumiana, durante un controllo di routine, ha fermato un’auto condotta da un 33enne di Pinerolo. L'uomo è apparso molto nervoso e ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Trafficante di droga beccato in strada a Cumiana: aveva addosso 18mila euro in contanti e ha aggredito i carabinieri.

