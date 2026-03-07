Beach Zone | Mancinelli e Pelloia verso il Campionato Italiano

Beach Zone si prepara a seguire il prossimo evento nazionale di beach volley, con Mancinelli e Pelloia tra i protagonisti. Il programma si concentra sulle competizioni e sui principali atleti che partecipano al campionato italiano, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sulla scena del settore. L’appuntamento si rivolge a chi segue da vicino il circuito e desidera conoscere le ultime novità del torneo.

Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format dedicato al beach volley italiano e ai protagonisti del circuito nazionale. Ospiti della puntata sono Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, una delle coppie più interessanti in vista del prossimo Campionato Italiano di beach volley. Due atlete giovani e talentuose, che in passato hanno già fatto parte del giro della Nazionale azzurra, pronte ora a puntare a un salto di qualità nel circuito tricolore. La loro è una storia particolare: Mancinelli e Pelloia si incontreranno soltanto pochi giorni prima dell’inizio della stagione, perché negli ultimi due anni si sono allenate e preparate in contesti molto diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Campionato italiano di beach volley, Falconara candidata a ospitare la tappa inauguraleFALCONARA MARITTIMA – Falconara potrebbe tornare protagonista sulla scena nazionale del beach volley.

