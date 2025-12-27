Campionato italiano di beach volley Falconara candidata a ospitare la tappa inaugurale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA – Falconara potrebbe tornare protagonista sulla scena nazionale del beach volley. Il Comune ha infatti avanzato ufficialmente la candidatura per ospitare la tappa inaugurale del Campionato italiano assoluto di beach volley, in programma dal 12 al 14 giugno 2026, che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

campionato italiano di beach volley falconara candidata a ospitare la tappa inaugurale

© Anconatoday.it - Campionato italiano di beach volley, Falconara candidata a ospitare la tappa inaugurale

Leggi anche: “Innamorato del beach volley”: Thomas Casali e la sua passione, dall’AIBVC al campionato italiano

Leggi anche: A Claut la tappa del campionato italiano di Wheelchair Curling

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Indetto il Campionato Italiano Assoluto 2026; Beach Zone | Andrea Zurini: dal campo all’insegnamento, il beach volley raccontato da chi lo vive; Pallavolo e Beach Volley: ecco come ci si qualificherà a Los Angeles 2028; Vota lo Sportivo 2025 di.

campionato italiano beach volleyCampionato italiano di beach volley, Falconara candidata a ospitare la tappa inaugurale - Il progetto prevede l’allestimento di quattro campi da gioco e il coinvolgimento attivo di volontari delle società falconaresi durante le giornate di gara, a conferma di un evento che non sarebbe solt ... anconatoday.it

Beach volley: Campionato italiano, definito il quadro dei quarti - In Sicilia si sono disputati quaranta match (venti per genere) del Campionato italiano assoluto di beach volley, sedici delle rispettive pool e quattro ottavi di finale. corrieredellosport.it

Beach volley: Campionato italiano, oggi si assegnano i titoli - In Sicilia si sono disputati quaranta match (venti per genere) Campionato italiano assoluto di beach volley, sedici delle rispettive pool e quattro ottavi di finale. tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.