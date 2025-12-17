Educazione stradale | quasi il 50% dei giovani guida usando lo smartphone ma l’80% cambia comportamento dopo gli incontri formativi

L'uso dello smartphone alla guida rappresenta una sfida crescente tra i giovani, con quasi il 50% che ammette di utilizzarlo durante la guida. Tuttavia, gli incontri formativi dimostrano un impatto positivo, con l’80% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni che modifica il proprio comportamento. Educazione e consapevolezza sono strumenti fondamentali per promuovere una guida più sicura e responsabile.

Quasi un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone - Ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono ... ilsole24ore.com

Quasi 1 giovane su 2 guida ancora usando il telefono - Distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida: tra le nuove generazioni la sicurezza stradale continua a essere un tema critico. ansa.it

Reazione di un alunno dopo linsulto dal Prof

'Osservatorio “Non Chiudere gli Occhi” realizzato da Skuola.net per Autostrade per l'Italia. Ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono - facebook.com facebook

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ALL’ISTITUTO “PIETRELCINA-FLACCO” DI PISTICCI: REPORT E FOTO x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.