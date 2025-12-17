Educazione stradale | quasi il 50% dei giovani guida usando lo smartphone ma l’80% cambia comportamento dopo gli incontri formativi

L'uso dello smartphone alla guida rappresenta una sfida crescente tra i giovani, con quasi il 50% che ammette di utilizzarlo durante la guida. Tuttavia, gli incontri formativi dimostrano un impatto positivo, con l’80% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni che modifica il proprio comportamento. Educazione e consapevolezza sono strumenti fondamentali per promuovere una guida più sicura e responsabile.

La presenza dello smartphone durante la guida continua a essere un’abitudine difficile da abbandonare per molti ragazzi tra i 16 e i 24 anni. Quasi la metà lo utilizza mentre è al volante o in sella, anche se la tendenza è in leggera flessione rispetto al passato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

