Napoli Goretzka più di un sogno | Romano e Moretto confermano tutto!

Il Napoli è interessato a Leon Goretzka, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha confermato che l’ipotesi di un trasferimento rimane ancora in fase di valutazione e non ci sono notizie ufficiali. La trattativa, quindi, sembra ancora in stand-by, senza conferme di un imminente accordo.

Il nome di Leon Goretzka è entrato nei radar del Napoli, ma senza sviluppi immediati. A chiarire lo scenario è stato Fabrizio Romano, che nel suo ultimo video su YouTube ha fatto il punto su una possibile operazione destinata a restare in stand-by. Il centrocampista del Bayern Monaco è stato proposto al club azzurro, ma la società tedesca non sembra intenzionata a privarsene durante la finestra invernale. Una pista da seguire con calma, guardando soprattutto alla prossima estate. La posizione del Bayern e il quadro di gennaio. Secondo quanto spiegato da Romano, il Bayern non ha alcuna fretta di aprire a una cessione immediata.

