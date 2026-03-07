Basolato sprofondato in via Matteo Bonello al via i lavori | ecco come cambia la viabilità

A partire da lunedì 9 marzo, sono iniziati i lavori di riparazione del basolato in via Matteo Bonello, vicino al civico 32. La strada sarà interessata da interventi che prevedono il riassetto del pavimento, con modifiche temporanee alla viabilità. La zona sarà interessata da restrizioni al traffico durante le operazioni di sistemazione.

Al via lunedì (9 marzo) i lavori di ripristino del basolato in via Matteo Bonello, all'altezza del civico 32. Lo rende noto l'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune, che ha emanato un'ordinanza di limitazione al traffico per ripristinare il basolato dissestato e sprofondato.

