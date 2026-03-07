Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Andrea Costa Imola in diretta Live

Stasera al PalaMacchia di Livorno si gioca l’ultimo incontro di regular season di Serie B tra Verodol CBD Pielle Livorno e Andrea Costa Imola. La partita inizia alle 21 e rappresenta l’ultimo appuntamento prima delle Final Four di Coppa Italia. La sfida si svolge nel weekend di sabato 7 marzo, con le due squadre pronte a scendere in campo per la fase conclusiva del campionato.

Sfida complicata per i ragazzi di Turchetto che vogliono vincere per non mollare la vetta della classifica. Palla a due questa sera alle 21 Torna in campo la Pielle Livorno che questa sera di sabato 7 marzo - palla a due alle 21 - affronta al PalaMacchia l’Andrea Costa Imola nell’ultima gara prima delle Final Four di Coppa Italia. Un match importante per i biancoblù, chiamati a dare continuità alle ultime buone prestazioni per mantenere la testa della classifica. Mancherà senza dubbio Bonacini, mentre ci sono flebili possibilità di rivedere Leonzio in campo. L’avversaria odierna occupa la settima posizione in classifica e sta cercano punti per entrare nelle sei che accederanno direttamente ai playoff. 🔗 Leggi su Today.it

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Luiss Roma in diretta. LiveUna vittoria mai in discussione per i biancoblù che mettono subito le cose in chiaro con un netto 10-0 in avvio di partita e chiudono il primo quarto...

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Adamant Ferrara in diretta. LivePrimo impegno del 2026 al PalaMacchia per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ferrara.

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Virtus Imola 93-68: i biancoblù dominano e tornano soli in vettaPrestazione autorevole della Pielle Livorno che si libera della Virtus Imola con un netto 93-68 e sale in testa alla classifica (anche se con una gara in più rispetto a Caserta e Virtus Roma). today.it

Serie B - Il tour de force della VeroDol CBD prosegue vs. l'Andrea Costa ImolaLa VERODOL CBD PIELLE LIVORNO ospita per l’anticipo della 31ª giornata di campionato la UP Andrea Costa Imola, con appuntamento per sabato 7 marzo alle ore 21:00. Per gli uomini di ... pianetabasket.com

Pielle Livorno. . Gli highlights della bella vittoria esterna di Faenza. Montaggio a cura di Ilario Pacinotti. #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto - facebook.com facebook