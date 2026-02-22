Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Solbat Golfo Piombino 103-93 | show al PalaMacchia e biancoblù di nuovo in vetta

Verodol CBD Pielle Livorno ha vinto contro Solbat Golfo Piombino con un punteggio di 103-93, grazie a una prestazione intensa e ricca di azioni spettacolari. La squadra di casa ha sfruttato al massimo il supporto del pubblico al PalaMacchia, rimanendo in testa nel campionato di serie B. La partita ha visto molte giocate decisive e un ritmo elevato dall’inizio alla fine. La vittoria permette ai biancoblù di consolidare la posizione in classifica.