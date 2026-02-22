Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Solbat Golfo Piombino 103-93 | show al PalaMacchia e biancoblù di nuovo in vetta
Verodol CBD Pielle Livorno ha vinto contro Solbat Golfo Piombino con un punteggio di 103-93, grazie a una prestazione intensa e ricca di azioni spettacolari. La squadra di casa ha sfruttato al massimo il supporto del pubblico al PalaMacchia, rimanendo in testa nel campionato di serie B. La partita ha visto molte giocate decisive e un ritmo elevato dall’inizio alla fine. La vittoria permette ai biancoblù di consolidare la posizione in classifica.
La Pielle Livorno batte 103-93 Piombino al termine di una partita spettacolare e dagli altissimi contenuti tecnici. Una vittoria pesantissima per i biancoblù che riescono a contenere gli avversari nonostante delle percentuali clamorose dall’arco. La gara è spumeggiante fin dai primissimi minuti, con i gialloblù che partono forte e salgono a +7 (4-11), prima del ritorno dei padroni di casa che sfruttando bene la fisicità di Klyuchnyk sotto canestro accorciano fino al 24-27. Nel secondo quarto la Pielle pareggia con Lucarelli e sorpassa con Mennella, sale a +5 (47-42) ma non riesce a scappare a causa del clamoroso 68 da tre di Piombino (33 di Forti) e chiude solo avanti di 1 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie B | Solbat Golfo Piombino-Verodol CBD Pielle Livorno 65-82: i biancoblù dominano il derby e volano alle Final FourLa Pielle Livorno conquista una vittoria importante nel derby contro il Golfo Piombino, portandosi alle Final Four.
Basket, serie B | Solbat Golfo Piombino-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveQuesta sera alle 21, il PalaTenda si anima per il derby tra Solbat Golfo Piombino e Pielle Livorno, valido per la serie B di basket.
