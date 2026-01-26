Basket serie A2 | Clamorosa Libertas a Rimini Diana | Obiettivo? Godiamoci questo campionato partita per partita VIDEO

La Libertas si distingue in Serie A2, conquistando una vittoria importante a Rimini. Dopo questo risultato, l’obiettivo della squadra è mantenere il focus su ogni partita, senza lasciarsi distrarre dalle ambizioni. I tifosi, entusiasti, attendono con fiducia il prosieguo del campionato, consapevoli che ogni incontro rappresenta un passo verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

E adesso che si fa? Perché con questa classifica e dopo un successo così clamoroso al PalaFlaminio di Rimini, i tifosi Libertas sognano a occhi aperti. A riportare tutti sul piano giusto, “never too high, never to low” è il coach degli amaranto Andrea Diana, che non sminuisce certo il 77-109 in.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Basket serie A2 | Libertas Livorno - Roseto 92-77, le lacrime di coach Diana a fine partita: "Vittoria dedicata a mia madre"Nella partita di Serie A2 tra Libertas Livorno e Roseto, terminata con il risultato di 92-77, il coach Andrea Diana ha espresso emozioni profonde.

Argomenti discussi: Clamorosa Libertas a Rimini, Diana: Godiamocela partita per partita. VIDEO; Pallacanestro Serie A2 - Seconda sconfitta consecutiva per Torino: passa al fotofinish la Juvi; Bergamo, clamoroso Stefano Mascio nel dopo gara: Domani darò le mie dimissioni; Il saluto sfottò ad Antonini: Ci mancherai Valerione.

Basket Serie A2. Quarta vittoria consecutiva per la Sebastiani. Espugna Pistoia ai Supplementari 85-86 - facebook.com facebook

