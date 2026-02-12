Basket serie A2 | Libertas e Diana mentalità da grandi | Se diamo importanza a ogni possesso vale anche sul più venti VIDEO
Questa domenica, le squadre di basket sono arrivate a Livorno con l’obiettivo di portare a casa la vittoria. La Libertas e la Diana hanno dimostrato di avere una mentalità da grandi, restando concentrate anche nei momenti più difficili. Le due squadre si sono affrontate con intensità, ricordando che ogni possesso conta, anche quando si è avanti di 20 punti. Il match è stata una sfida di nervi e determinazione, con le squadre che hanno dato tutto in campo.
Mettetevi nei panni delle squadre che, di domenica o peggio in un turno infrasettimanale come appunto Torino, devono andare a Livorno per giocare contro la Libertas. Sapendo che, probabilmente, torneranno a casa con le ossa rotte visto che la sola a uscire indenne dal Modigliani, finora, è stata.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Libertas Diana
Basket, serie A2 | Libertas nervosa ko a Cremona, Diana: "Partita aporcata da gesti di Del Cadia e Tiby, ma arbitri non all'altezza". VIDEO
La Libertas perde di misura a Cremona, 79-76, e il coach Andrea Diana si infuria dopo la partita.
Basket, serie A2 | Clamorosa Libertas a Rimini, Diana: "Obiettivo? Godiamoci questo campionato partita per partita". VIDEO
La Libertas si distingue in Serie A2, conquistando una vittoria importante a Rimini.
Ultime notizie su Libertas Diana
Argomenti discussi: Libertas contro Torino a caccia della seconda vittoria consecutiva; Basket, serie A2 | Bi.Emme Service-Crifo Wines Ruvo di Puglia 87-65: la Libertas vince e convince, festa amaranto al Modigliani; Bergamo esclusa dalla serie A2, Libertas Livorno perde 5 posizioni in classifica.; Serie A2 Old Wild West – La preview della 27^ giornata.
Basket serie A2, Bergamo si ritira dal campionato: come cambia la classifica per la LibertasLa società ha annunciato che non ha più le forze economiche per andare avanti. Brutto colpo per gli amaranto che in un solo colpo perdono ben quattro punti in graduatoria ... livornotoday.it
La Libertas Livorno schiaccia Torino con un primo tempo dominante (58-19)La Libertas Livorno domina senza storia il turno infrasettimanale al Modigliani Forum, travolgendo la Reale Mutua Torino con un primo quarto da urlo chiuso 31-4 e controllando agevolmente il ... pianetabasket.com
BASKET SERIE C. TRASFERTA DIFFICILE PER DESPAR 4 TORRI, CONTRO MOLINELLA. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/basket-serie-c-trasferta-difficile-per-despar-4-torri-contro-molinella/ - facebook.com facebook
Simone De Gregori della Vanoli Basket Cremona è il nuovo ospite a "Il Banco del Basket", il podcast LBA dedicato ai giovani protagonisti della #IBSANextGen Cup Episodio completo sul canale Spotify di LBA bit.ly/BDBDeGregori #TuttoUnAltroSport x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.