Basket serie A2 | Libertas e Diana mentalità da grandi | Se diamo importanza a ogni possesso vale anche sul più venti VIDEO

Questa domenica, le squadre di basket sono arrivate a Livorno con l’obiettivo di portare a casa la vittoria. La Libertas e la Diana hanno dimostrato di avere una mentalità da grandi, restando concentrate anche nei momenti più difficili. Le due squadre si sono affrontate con intensità, ricordando che ogni possesso conta, anche quando si è avanti di 20 punti. Il match è stata una sfida di nervi e determinazione, con le squadre che hanno dato tutto in campo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.