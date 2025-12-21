Basket blitz esterno di Tortona in Serie A Fondamentali vittorie di Reggio Emilia e Varese per la classifica

La Serie A di basket ha completato le tre partite previste tra il tardo pomeriggio e la serata odierna per la dodicesima giornata della regular season 2025-2026, in attesa del posticipo nonché big match di domani tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto quest’oggi. VANOLI CREMONA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 71-76 Blitz esterno della Bertram Derthona Tortona contro la Vanoli Cremona per 71-76. Sfida subito equilibrata, con gli ospiti che vanno anche a +6 (8-14) subendo la reazione dei padroni di casa che rimangono in scia alla prima sirena (20-22). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, blitz esterno di Tortona in Serie A. Fondamentali vittorie di Reggio Emilia e Varese per la classifica Leggi anche: Basket, in Serie A Tortona espugna Milano. Vincono Reggio Emilia, Brescia, Trento, Venezia e Varese Leggi anche: Basket, vittorie per Trapani, Brescia e Milano in Serie A. Blitz esterno di Napoli a Trento Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Basket, blitz esterno di Tortona a Cremona in Serie A. Vittorie casalinghe di Reggio Emilia e Varese fondamentali per la classifica - La Serie A di basket ha completato le tre partite previste tra il tardo pomeriggio e la serata odierna per la dodicesima giornata della regular season ... oasport.it

